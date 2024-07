Region Nordjylland vil lukke de sidste fire udbudsklinikker i regionen. Det besluttede forretningsudvalget på et møde fredag 5. juli. Kontrakterne er endnu ikke opsagt, da der forud for opsigelsen er en orienteringsperiode, hvor Alles Lægehus har mulighed for at komme med bemærkninger, før der tages endelig stilling til opsigelse på et Forretningsudvalgsmøde i august. Region Nordjylland begrunder beslutningen med en ‘forbedret lægedækningssituation’ i det nordjyske, og i den udsendte pressemeddelelse nævnes det ikke med ét ord, at Alles Lægehus de...