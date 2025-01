I begyndelsen af december blev Alles Lægehus ramt af et cyberangreb, der har resulteret i datalæk. Siden har virksomheden fået kritik for at være for langsom til at informere patienter om lækket, hvilket virksomheden har forklaret med, at man har fulgt råd, retningslinjer og ønsker fra myndighederne. Nu oplyser Datatilsynet til DR, at henholdsvis Vikteam og Institut for Mental Sundhed (IFMS) også har meldt om et datalæk. Det drejer sig om et brud på persondatasikkerhed. Vikteam er et vikarbureau for...