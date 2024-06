Borgere på Thyholm får ny regionsklinik. Det har Region Midtjylland besluttet efter flere politiske drøftelser. Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse. »Vi mener, at den bedste løsning er en regionsklinik, som kan være et godt grundlag for på sigt at bane vejen for at tiltrække en fast privat praktiserende læge til området, som altid er vores førsteprioritet,« siger koncerndirektør i Region Midtjylland, Anders Kjærulff. I dag er det praktiserende læge Jens Thygesen, som driver lægeklinikken på Thyborøn i samarbejde...