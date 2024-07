Koncernen Alles Lægehus har den seneste tid været under massiv kritik for at modtage penge for ydelser, patienter mener, at de aldrig har fået. Og de mange negative historier om Alles Lægehus forretningsdrivelse risikerer nu at lukke flere af de udbudsklinikker, som Alles Lægehus driver rundt om i landet. I Region Nordjylland skal Forretningsudvalget senere på ugen tage stilling til, om regionen skal forsøge at hjemtage de fire udbudsklinikker, som Alles Lægehus driver i Frøstrup, Dronninglund, Brovst og Hurup. Og...