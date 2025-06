Med sundhedsreformen ønskede regeringen blandt andet at tage et opgør med det faktum, at der i dag er færrest læger i de områder af landet, hvor danskerne er mest syge. Men efter at have læst udkastet til regeringens nye fordelingsmodel, som skal bruges til at fordele og styre lægekapaciteterne i det almenmedicinske tilbud i fremtiden, så frygter Region Syddanmark nu, at sundhedsreformen får den stik modsatte effekt. I hvert fald i Region Syddanmark. 39 ubesatte kapaciteter I sidste uge udløb...