Virksomheden Alles Lægehus har de seneste år været marineret godt og grundigt ind i flere belastende sager på sundhedsområdet. Men nu er der et enkelt lyspunkt at klamre sig til for den hårdt plagede koncern. Styrelsen for Patientsikkerhed afsluttede i sidste måned sit tilsyn med tre af koncernens lægeklinikker i Region Nordjylland, og det skete med den bedst mulige score: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Bekymringshenvendelse fra 14 læger I foråret 2024 var bekymringen for patientsikkerheden ellers stor hos...