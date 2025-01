En ny kampagne i Region Syddanmark skal gøre borgerne opmærksomme på, hvornår det er relevant at kontakte lægevagten. Det sker efter en undersøgelse fra Region Syddanmark i samarbejde med PLO-Syddanmark viser, at over 1.000 opkald om ugen kunne have ventet til egen læges åbningstider. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Undersøgelsen af lægevagten foregik over syv dage i maj 2024, hvor vagtlægerne på PLO Syddanmarks lægevagt og Natlægevagt Syd registrerede alle opkald. Lægevagterne registrerede i alt 10.921, hvoraf 12,4...