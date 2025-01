En række følsomme oplysninger fra Alles Lægehus er blevet lækket på et online forum. Det er oplysninger, der drejer sig om alt fra CPR-nummer og adresser til sygdomshistorik og typer af medicin, som havnede i hænderne på hackergruppen under et cyberangreb 9. december. Det skriver Version 2. Og alvoren af de lækkede oplysninger må ikke undervurderes, mener it-sikkerhedsspecialist Jan Kaastrup fra virksomheden CSIS. Det fortæller han til DR. »Hackerne har lækket data, som er langt mere sensitive, end jeg troede....