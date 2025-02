I begyndelsen af december blev den omdiskuterede private lægekoncern Alles Lægehus ramt af et cyberangreb, der resulterede i datalæk. Det medførte, at en lang række personfølsomme oplysninger blev lækket på et online forum. Oplysningerne talte alt fra CPR-numre til adresser samt sygdomshistorik. I et folketingssvar kommenterer indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) på sagen: »Et datalæk af den slags, vi kan læse om i medierne lige nu, er særdeles alvorligt og kræver en grundig undersøgelse af både årsagerne til bruddet...