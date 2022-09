Åbent læringsmiljø og plads til tvivl er nøgler til trivsel for unge læger

En klar forventningsafstemning, tilgængelige speciallæger og et rummeligt læringsmiljø er ifølge to cheflæger på Herlev og Gentofte Hospital helt afgørende for, at yngre læger trives i vagtarbejdet.

Yngre Læger havde i november sidste år en forhandlingsdelegation på besøg på akutafdelingen på sygehuset i Slagelse, hvor arbejdsmiljøet for unge læger var særdeles dårligt.

Vi har en bevidsthed om, hvordan vi taler med hinanden. Psykologisk har det indflydelse på, om de yngre læger har lyst til at ringe til bagvagten Lotte Usinger, cheflæge, Afdelingen for medicinske sygdomme, Herlev og Gentofte Hospital

Som led i den efterfølgende drøftelse af, hvordan man kunne organisere og tilrettelægge arbejdet bedre, var repræsentanter for det midtsjællandske sygehus samt regionen efterfølgende på læringsekskursion til Herlev og Gentofte Hospital.

Og spørger man Lotte Usinger, der er cheflæge på Afdelingen for medicinske sygdomme på Herlev og Gentofte Hospital, om, hvordan de tackler udfordringerne, så er det afgørende for trivslen, at der er en fælles ånd de ansatte imellem.

»Det bedste råd er at skabe en fælles ånd. Det betyder noget, hvordan vi taler til hinanden og har blik for, hvor meget læring der er i arbejdet. Læringskurven er stejl, og man skal selv tage skridtene. Men vi bakker jer op,« siger Lotte Usinger, der er cheflæge for en af landets største medicinske afdelinger med 170 læger, heraf 70 speciallæger.

Tre forhold er vigtige

Lotte Usinger fremhæver tre forhold, der er vigtige for et godt og trygt arbejdsmiljø. Tilgængelige speciallæger, et trygt læringsmiljø og en klar forventningsafstemning.

»Når man er yngre læge, er det virkelig hårdt arbejde at være i akutmodtagelsen men også virkelig spændende. Du lærer rigtig meget, du ser alle slags patienter, både dem, der er virkelig dårlige, og dem, der er stabile,« siger Lotte Usinger og fortsætter:

»Derfor gælder det om, at alle speciallæger italesætter, at der er meget læring i at være i akutmodtagelsen. Du bliver en rigtig dygtig læge af det, og vores opgave er at klæde dig på til alle situationer.«

Og så er der omgangstonen:

»Vi har en bevidsthed om, hvordan vi taler med hinanden. Psykologisk har det indflydelse på, om de yngre læger har lyst til at ringe til bagvagten. Vores speciallæger ved, hvor vigtigt det er for patientsikkerheden, at man som mindre erfaren læge tør spørge,« siger hun.

Stort patient-flow

I akutmodtagelsen kommer der hvert år 97.000 patienter til Herlev og 50.000 til Gentofte, og patienterne har en opholdstid på 6-10 timer. Hovedparten af patienterne, dvs. 75 pct., udskrives direkte fra akutmodtagelsen, mens nogle indlægges enten på et korttidsafsnit eller en sengeafdeling.

På Herlev og Gentofte Hospital er der i akutmodtagelsen ansat plejepersonale, sekretærer og terapeuter, mens seks afdelinger bidrager med speciallæger på Herlev-matriklen, mens der på Gentofte er tre specialer i akutklinikken.

På Afdelingen for Medicinske Sygdomme er de yngre læger, der er i KBU, i introstilling eller i gang med en hoveduddannelse inden for et speciale, ca. 75 procent af deres arbejdstid i akutmodtagelsen. Omvendt er det kun 10-15 pct. af speciallægernes arbejdstid, der ligger i Akutmodtagelsen.

»Vi har brug for speciallægerne om dagen på sengeafdelingerne og i ambulatorierne, for det er jo der, størstedelen af patienterne kommer,« pointerer Lotte Usinger.

Men på nattevagten kan de yngre læger altid hente råd hos en bagvagt.

»De yngre læger ved, at de altid må ringe. De skal være så trygge, at de ringer, når de er i tvivl,« understreger Lotte Usinger.

Uddannelse og vagtplanlægning

Der er konstant et stort fokus på uddannelse på afdelingen, og en del af denne er skemalagt.

I dagtimerne superviseres de yngre læger i forhold til journalisering, bestilling af prøver og den videre plan for patienten. De yngre læger får herefter selv lov til at udskrive eller indlægge, og de lærer på den måde at tage ansvar for en større del af patientforløbet.

Akutmodtagelsen er et sted, hvor det går hurtigt, men vi står klar til at hjælpe til med at håndtere presset Lotte Klitfod, cheflæge, akutmodtagelsen, Herlev og Gentofte Hospital

Dertil er der simulationstræning en gang om ugen med en plastikdukke, ligesom der er faglige oplæg en gang om ugen.

Lotte Usinger forklarer, at der hver dag er en meget stor morgenkonference med deltagelse af 20 læger i Gentofte og 50 i Herlev.

»Her skal vagtholdet (fem i Herlev, tre i Gentofte) fremlægge en case. Men det foregår i en tryg atmosfære. Man bliver aldrig udspurgt eller hængt ud.«

I vagtplanlægningen sørger ledelsen på afdelingen for, at de fem yngre læger på vagt har forskellig grader af erfaring. Desuden kan de rådføre sig med andre læger fra andre specialer, der også er på vagt.

Efter morgenkonferencen har vagtholdet defusing med en overlæge. Her er sat 20 minutter af til spørgsmål om særlige oplevelser i nattens løb.

»Man kan gå hjem med en god fornemmelse og ro i maven,« understreger Lotte Usinger.

Vigtigt med forventningsafstemning

Lotte Klitfod er cheflæge i akutmodtagelsen på Herlev og Gentofte Hospital, og hun fremhæver vigtigheden af en tydelig forventningsafstemning.

»Akutmodtagelsen er et sted, hvor det går hurtigt, men vi står klar til at hjælpe til med at håndtere presset.«

Ledelsens budskab er, at der skal løftes i flok.

»Vi har helhedsledelse. Hvis én afdeling i akutmodtagelsen har meget travlt, flytter vi ressourcer. Man hjælper på tværs,« siger Lotte Klitfod og henviser til hospitalets strategi om at skabe de bedste patientforløb i det bedste arbejdsmiljø.

Lotte Klitfod arbejder blandt andet sammen med tillidsrepræsentanterne for Yngre Læger om at skabe rammer for et godt arbejdsmiljø i form af fysiske ændringer, f.eks. bedre kontorforhold og afskærmning samt gå-hjem-møder, der kan være med til at skabe relationer mellem de yngre læger. Hun har også fokus på at sikre en god tone mellem de forskellige faggrupper gennem introduktions- og samarbejdsmøder.

Men et trygt læringsmiljø er efter hendes mening helt afgørende for, at Herlev er et godt arbejdssted.

»De yngre læger skulle gerne være glade for at gå på arbejde. Derfor bestræber vi os på at skabe en psykologisk tryg ramme i forhold til, at det er helt ok at stille spørgsmål. Det skal man for at lære noget. Der er altid en bagvagt, man kan ringe til. Man kan altid få fat i en erfaren læge,« understreger Lotte Klitfod.

