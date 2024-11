For bare to år siden oplevede Gentofte Akutklinik en kedelig periode med uro, mistrivsel og opsigelser. Nu har piben fået en anden lyd, og de kedelige historier er byttet ud med stærke resultater for den psykiske trivsel. På en skala fra 1-5 er den generelle jobtilfredshed steget fra 3,0 i september 2022 til 4,4 to år senere. Faktisk er resultaterne så gode, at afdelingens indsats er blevet honoreret med Arbejdsmiljøprisen i kategorien Psykisk arbejdsmiljø. Individuelle vagtplaner, øget fleksibilitet og generel...