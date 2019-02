Læger får erstatning efter alt for lange vagter

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

I mindst et år har kirurger på Kirurgisk Afdeling A på Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus (OUH) haft alt for mange arbejdsdage i træk og har ikke fået kompensationsdage ved at arbejde på søndage. Sådan var virkeligheden i 2017 på afdelingen, hvor Svendborgsagen udsprang. OUH beklager at have overtrådt reglerne for arbejdstilrettelæggelse og har sammen med […]