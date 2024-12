Ventetiderne for udredning for fysiske sygdomme på sygehusene faldet, hvilket betyder, at de er tilbage på samme niveau som før covid-19-pandemien. Det viser nye tal fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I 79 pct. af tilfældene overholder sygehusene udredningsretten, og lever derfor op til regeringens og regionernes mål fra akutplanen om udredningsret. Til sammenligning blev blot 71. pct. af patienterne i 3. kvartal 2022 udredt inden for fristen. Akutplanen blev bl.a. sat i gang for at sikre kortere ventetider til udredning og...