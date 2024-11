»Ministeren har meddelt, at vi er ude af forhandlingerne, uden at give os en anden konkret grund, end at det er en regeringsbeslutning,« siger Peder Hvelplund, Enhedslistens sundhedsordfører, til DR tirsdag morgen. Udover Enhedslisten deltager hverken LA, DF og Alternativet længere i forhandlingerne om at indgå en politisk aftale om en ny sundhedsreform. Det spidser altså til i forhandlingerne, og ifølge Sundhedsmonitor afslører et lækket udkast til sundhedsreformen nu flere ændringer i forhold til regeringens oprindelige udspil fra september. Blandt...