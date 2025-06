Antibiotikaresistente bakterier er en stigende trussel mod folkesundheden. En ny national handlingsplan skal være med til at bekæmpe den voksende udvikling med antibiotikaresistente bakterier. Handlingsplanen indeholder 21 initiativer, der skal sætte ind på de fire centrale indsatsområder, der lyder resistensbekæmpelse, forsyningssikkerhed, infektionsforebyggelse og internationalt engagement. Det skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO dør 1,27 mio. mennesker på verdensplan årligt, fordi de får infektioner, der ikke kan behandles af antibiotika. Ligeledes anslår WHO, at resistente bakterier om...