Flere ambulancebehandlere, akutbiler med nyt udstyr og udkørende teams er blot nogle af de ting som sundhedssektoren kan se frem til, efter at regeringen og partierne bag finansloven for 2024 er blevet enige om at udmønte en ekstra pulje på 273,3 mio. kr. til akutberedskabet. Det oplyser Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. Målet med puljen er at sikre, at borgere landet over kan få hurtig og effektiv behandling døgnet rundt, selvom de bor langt væk fra et hospital. »Det...