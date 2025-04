Som en del af sundhedsreformen opretter regeringen et Nationalt Center for Sundhedsinnovation, og nu har det også fået et hjem. Det nye center, som skal styrke udviklingen af innovative sundhedsløsninger, placeres i Odense. Det skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. Placeringen i Odense er ideel, fordi den sikrer en geografisk balance og giver et solidt grundlag for rekruttering af de nødvendige kompetencer, lyder det i pressemeddelelsen. »Det nye nationale center i Odense bliver omdrejningspunktet for, at de bedste løsninger...