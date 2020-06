20.000 overlæger og yngre læger vil lave en ny fagforening

Om to år kan en helt ny og langt større fagforening for alle offentligt ansatte læger blive en realitet.

Overlægeforeningen og Yngre Læger bebuder en fusion af de to foreninger for at stå stærkere i overenskomstforhandlinger og for at få et langt bedre arbejdsmiljø for lægerne.

»Presset stiger på sygehusene, og vores kerneydelser som fagforening er overenskomst og arbejdsmiljø, og derfor vil det give så meget mening at slå vores foreninger sammen, så vi kan stå stærkere til gavn for alle offentlig ansatte læger. Vi har mange eksempler på, at vi bliver spillet ud mod hinanden i forskellige forhandlinger, og med en fælles forening vil vi stå klart stærkere og få flere muskler,« siger Helga Schultz, formand for Yngre Læger.

Yngre Læger repræsenterer ca. 13.500 medlemmer, mens Overlægeforeningen repræsenterer over 6.000 medlemmer, og efter sommerferien skal de to foreninger fremlægge fusionsplanerne for medlemmerne, og tidligst om to år kan de nye forening blive en realitet.

»Vi har et kæmpe ønske om at kunne kigge på hele lægeliv i stedet for den her lidt arbitrære opdeling mellem nogle læger, som i virkeligheden arbejder sammen,« siger formand for Overlægeforeningen Lisbeth Lintz til Altinget.dk

En fusion vil betyde, at Lægeforeningen vil komme til at favne en stor gruppe offentlig ansatte læger samt meget mindre grupper som PLO og Foreningen af Privatpraktiserende Speciallæger (FAPS), og det får begge grupper til at se endnu mindre ud i den interne magtkamp i Lægeforeningen.

I virkeligheden er PLO et forbillede for os alle, for de har en meget stærk organisation og har meget indflydelse i betragtning af, hvor få de er. Helga Schultz, formand for Yngre Læger

»En eventuel fusion handler alene om at styrke interessevaretagelsen for de ansatte læger. Herudover har vi altid brug for en stærk Lægeforening, der kan tale på vegne af samtlige læger i Danmark. Det kan en formand for en ny forening af offentligt ansatte læger jo ikke,« siger Yngre Læger-formanden.

Hvis du var PLO’er, hvad vil du så sige til fusionsplanerne?

»Det skal du selvfølgelig tale med PLO om. Men hvis var PLO’er vil unde mine kollegaer på sygehusene at stå stærkere. I virkeligheden er PLO et forbillede for os alle, for de har en meget stærk organisation og har meget indflydelse i betragtning af, hvor få de er.«

Med sine ca. 3500 medlemmer skriver PLO i en skriftlig kommentar til Altinget, at man »tager fusionsplanerne til efterretning og eftertanke i forhold til betydningen for Lægeforeningen.«

Men internt i PLO er der ifølge Dagens Medicins oplysninger store bekymringer ved, om en ny, stor forening vil tromle endnu mere over PLO i bl.a. den helt åbenlyse interessekonflikt, der er i spørgsmålet om, hvor pengene i sundhedsvæsnet skal flyde hen: Til PLO og det primære sundhedsvæsen eller til sygehusene og de offentlig ansatte læger.

Lægeformand: Det ser fornuftigt ud »Fusionstankerne ser meget dramatiske ud i overskrifter, men i virkeligheden har tankerne været der længe. Og jeg bliver ikke rokket i min grundvold over planerne. Det kan virke fornuftigt og relevant at finde ud af, om foreningerne skal slås sammen. Selvfølgelig gør det, at jeg som formand skal sørge endnu mere for, at de foreninger, der ikke kommer med i fusionen, føler sig hørt. Desuden er meget uafklaret endnu, og der er en lang proces forude i de to foreninger, som jo også har et ansvar overfor fællesskabet i den samlede lægeforening. Men andre paraplyorganisationer består også at store og små foreninger, så vi kan selvfølgelig også få det til at fungere, hvis det kommer dertil,« Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen.

Hvis fusionen bliver en realitet bliver Foreningen af Privatpraktiserende Speciallæger (FAPS) til overs i FAS, der især består af Overlægeforeningen og FAPS. Men formanden for FAPS og næstformand i Lægeforeningen Kirsten Ilkjær ser kun muligheder i fusionen.

»Hvis de to foreninger finder det fordelagtigt at blive lagt sammen, så er det også godt for Lægeforeningen. Vi har som praktiserende speciallæger tætte relationer til både sygehusene og almen praksis, og det vil vi fortsætte med, så fusionen vil i realiteten ikke få nogen betydning for FAPS, bortset fra, at vi nu også rent formelt bliver vores “egen” forening. Og Lægeforeningen vil samlet nyde godt af, at en gruppe læger står stærkere. Vi skal selvfølgelig finde en god måde at samarbejde på i Lægeforeningen, så de mindre foreninger som FAPS og PLO også bliver tilgodeset, men jeg har ingen betænkeligheder ved fusionen,« siger Kirsten Ilkjær.