Læger: Finanslov svigter sundheden

Glæden over den nye finanslov er afdæmpet blandt lægeformændene. De mener ikke, at der er afsat nok midler til psykiatrien og resten af sundhedsvæsenet.

Begejstringen er ikke stor hos Lægeforeningen, Yngre Læger og Overlægeforeningen efter regeringen og Dansk Folkeparti har fremlagt den nye finanslov for 2019. Foreningerne mener, at der med finanslovsaftalen mangler penge til sundheden. »Man taler om et sundhedsvæsen i verdensklasse, men forsømmer at sætte de nødvendige midler af. Jeg må advare politikerne om, at hvis de […]