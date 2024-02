Natten til mandag 26. februar blev der indgået forlig mellem Akademikerne og Regioners Lønnings- og Takstnævn om overenskomst for de kommende to år. Den nye overenskomst betyder bl.a., at overlægerne kan se frem til mere i grundløn, læger i børne- og ungdomspsykiatrien får et årligt tillæg på 9000 kr., og yngre læger fremover vil få en seniorbonus, når de fylder 62 år. Forperson for Yngre Læger Helga Schultz udtaler i en pressemeddelelse, at deres primære mål har været at opnå...