Enkelte afdelinger vil slet ikke blive ramt af en storkonflikt. Sådan lyder aftalen om nødberedskab under lockout, som Danske Regioner sammen med Yngre Læger og Overlægeforeningen netop har skrevet under på.

»Vi har netop indgået en aftale om, at nogle afdelinger fuldstændig undtages for lockouten. Det betyder, at akutte patienter, børn og kræftpatienter ikke vil blive ramt,« siger formand for Overlægeforeningen Lisbeth Lintz.

De afdelinger, der ikke vil blive ramt af en lockout, er alle landets børne-, onkologiske, hæmatologiske og akutafdelinger.

Aftalen betyder ikke, at hele nødberedskabet under en lockout er på plads. Ifølge Lisbeth Lintz mangler de stadig at nå frem til en aftale for de andre lockoutede afdelinger.

Endelig aftale forhandles fortsat

Nødberedskaberne for henholdsvis strejke og lockout forhandles separat. Indtil videre er det kun nødberedskabet under en strejke, der endeligt er forhandlet på plads, hvorimod forhandlingerne for mandskabet under en lockout fortsat er i gang.

Det tog flere ugers forhandlinger, før nødberedskaberne under en strejke var på plads, alligevel håber Lisbeth Lintz, at de kan nå at forhandle en endelig aftale på plads for alle landets hospitalsafdelinger under en lockout.

»Vi er stadig i gang med at forhandle et nødberedskab på plads under en eventuel lockout, og vi har en forhåbning om, at vi godt kan nå det, men det vil tiden vise,« siger hun.

De igangværende forhandlinger foregår anderledes, da lockouten omfatter godt 10.000 læger. Det betyder, at en aftale ikke vil blive skræddersyet for hver enkelt afdeling, som det er tilfældet under strejken.

»Hvis vi skulle lave samme model som for nødberedskaberne under strejken, ville vi først blive færdige engang til sommer. Det, at lockouten er så enorm, gør, at vi bliver nødt til at gribe det anderledes an,« siger Lisbeth Lintz.