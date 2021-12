Landets kirurger i fælles opråb over presset sundhedsvæsen

Mangel på personale, sygeplejestrejke, flere års manglende kapacitet og en pukkel efter coronapandemien første tid har presset sygehusvæsenet i knæ. Landets kirurger er nu et sted, hvor de er nødt til at prioritere mellem selv akutte patienter. Og det skal der, ifølge et brev fra Kirurgisk Forum, sættes en stopper for.