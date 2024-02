Speciallæger i børne- og ungdomspsykiatrien vil fra næste år modtage et årligt tillæg på 9.000 kr. Sådan lød meldingen mandag fra Yngre Læger og Overlægeforeningen, efter de regionalt ansatte lægers overenskomst for 2024 kom i hus. »Både arbejdsgiver og arbejdstager har i forhandlingerne været interesserede i at sende et signal om, at det står galt til i børne- og ungdomspsykiatrien, og at der skal gøres noget. Det vi helt konkret har kunnet gøre i overenskomstforhandlingerne har været at afsætte nogle...