Den europæiske sammenslutning af kræftforeninger ECL diskuterer lige nu et hollandsk forslag til en model for lægemiddelmarkedet samt en ny forretningsstruktur, der skal aftvinge lægemiddelindustrien magt og sætte en stopper for løbske priser på ny medicin.

Et forslag til en helt ny struktur for lægemiddelmarkedet og dets forretningsstruktur for kræftmidler og det øvrige innovative lægemiddelmarked er blevet debatteret på et halvårsmøde for European Cancer League (ECL), som pt favner 30 europæiske kræftforeninger. Forslaget blev fremlagt af den hollandske kræftforening DCS, der med en ambition om at sætte en stopper for de […]