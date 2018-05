Hollandske forskere foreslår, at medicinalfirmaer skal udregne priser på kræftmedicin efter en fastlagt algoritme. Dansk sundhedsøkonom mener, at det kan give markant lavere priser.

Det nuværende system til fastsættelse af priser på kræftmedicin er uholdbart, da nye kræftmidler er blevet alt for dyre i forhold til deres effekt. EU og USA kan dog genvinde kontrollen over prisudviklingen, hvis de tvinger virksomhederne til at gøre deres prissætning mere transparent f.eks. ved at pålægge dem at fastsætte priserne ud fra matematiske […]