For første gang i mange år var almen praksis ikke en del af indsatsen, da udvalgte grupper i befolkningen i efteråret 2023 blev tilbudt en vaccine mod influenza og COVID-19. Og meget tyder på, at almen praksis igen i år får en stærkt reduceret rolle i Sundhedsstyrelsens sæsonvaccinationsprogram, hvis nogen overhovedet. Samtidig kan vi jo mærke, at der ikke bliver lyttet til os fra myndighedernes side Peder Reistad, formand, PLO, Region Hovedstaden Selvom den endelige organisering af efterårets vaccinationsindsats endnu...