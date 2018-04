Ny forskning viser, at udsatte kvinder sjældnere bliver screenet for livmoderhalskræft. Forskere mener, at der er brug for mere fokuserede tiltag for at øge deltagelse.

Kvinder med kort uddannelse, psykisk sygdom og immigranter fra ikke-vestlige lande har højere risiko for ikke at deltage i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft.

Det viser ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse, skriver foreningen i en pressemeddelelse.

En ud af fire kvinder bliver ikke screenet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det har nu fået forskere fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning til at karakterisere de kvinder, der ikke bliver screenet.

»Vores resultater viser bl.a., at kvinder med kort uddannelse, svær psykisk sygdom og anden etnisk baggrund end dansk har langt højere risiko for ikke at blive screenet. Det er i disse grupper, vi skal sætte ind med bedre information og nemmere screeningsmuligheder, hvis vi vil mindske deres risiko for at udvikle livmoderhalskræft,« siger en af hovedforfatterne bag undersøgelsen, ph.d. studerende Elise Harder fra Afdeling for Virus, Livsstil og Gener.

Forskerne bag undersøgelsen mener, at de nye tal er en trussel mod lighedsprincippet, hvor alle skal have lige adgang til sundhedssystemet.

Hjemmetest skal gøre det nemmere

I løbet af 2008 og 2009 blev omkring 470.000 kvinder mellem 23 og 49 år inviteret til screening. Blandt disse kvinder meldte lidt over 10.000 kvinder sig aktivt fra screening, mens over 63.000 kvinder ikke reagerede på invitationen.

Den nye undersøgelse giver ikke noget svar på, hvorfor nogle kvinder vælger screeningen fra. Forskerne har dog et bud på, at det kan være fordi undersøgelsen er grænseoverskridende og ubehagelig. Derfor håber de, at en ny screeningsmetode, hvor kvinderne selv kan tage en test derhjemme, vil løse en del af problemet. Tilbuddet er allerede blevet implementeret i Region Hovedstaden.