Regneksempel viser, at danske hospitaler kunne opnå en besparelse på 230.000 kr. pr. behandling af prostatakræft ved at bruge den algoritme, som hollandske forskere har foreslået.

Algoritme ville have reduceret prisen for Xtandi markant

Jes Søgaard har som cheføkonom ved Kræftens Bekæmpelse ikke kun sat sig ind i, hvad det er for argumenter og antagelser, der ligger til grund for den algoritme til beregning af priser for kræftlægemidler, som to hollandske forskere i hhv. sundhedsøkonomi og hæmatologi har offentliggjort i tidsskriftet Nature Reviews. Han har selv forsøgt at forbedre algoritmen ved at justere lidt på nogle af dens antagelser, så de efter hans opfattelse kommer til bedre at stemme overens med virkeligheden.

Som et eksempel på, hvor store besparelser EU-lande kan opnå ved at bruge algoritmen til at fastsætte en pris, tager forskerne udgangspunkt i kræftmidlet Xtandi (Enzalutamid).

Forskerne skønner, at de samlede forsknings- og udviklingsomkostninger for Xtandi (enzalutamid) er 2,98 mia. kr. Den udgift skal spredes ud på det forventede antal patienter i en patientbeskyttet periode på 13 år. Forfatterne skønner, at der vil være 14.000 patienter om året. Det betyder, at R&D-komponenten i forfatternes matematiske algoritme bliver 1.640 per behandlet patient.

Det koster ifølge forfatterne 9.464 kr. at producere Xtandi til de otte måneder en patient med fremskreden prostatakræft typisk er i behandling. Det ganger forfatterne med 30 pct. for også at tage højde for udgifter til salg og markedsføring – et tal, som Jes Søgaard dog vurderer er for lavt sat.

»Der bruges rigtig mange penge på salg, markedsføring og lobbyisme – betydeligt mere end det, forfatterne har angivet. Så den faktor har jeg fordoblet. Komponenten for produktion, salg og markedsføring bliver derfor 15.140 kr. er patient,« siger Jes Søgaard.

Summen af algoritmens to første komponenter, som Jes Søgaard kalder for firmaets faktiske omkostninger, bliver således 16.782 kr. per patient.

Endelig skal der i prisen medregnes en fair profit, som forfatterne sætter til en procentandel af de faktiske omkostninger. De skønner den til at være 20 pct. for kræftmidler af lav effekt, 30 pct. af middel effekt og 40 pct. af høj effekt.

»Disse profitandele kan man altid diskutere. Men jeg mener, at de er alt for lave, hvorfor jeg har tredoblet dem,« siger Jes Søgaard.

Som det højeffektive middel, Xtandi er, har Jes Søgaard i stedet for forfatternes 40 pct. sat profitten til 120 pct., hvilket svarer til 20.139 kr. per patient. Det fører til en samlet vejledende pris for en patients årsforbrug på knap 37.000 kr. Den aktuelle pris ligger på 267.709 kr. Ved at bruge algoritmen til at fastsætte prisen på Xtandi frem for at lade det være op til virksomheden selv, opnår man altså en besparelse på 230.709 kr.

Forskere: Matematisk algoritme kan give markant billigere kræftmidler