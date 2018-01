Ny forskning viser, at patienter med galdevejskræft kan have gavn af mere skræddersyet medicin.

Præcisionsmedicin kan blive nyt våben i kampen mod galdevejskræft. I et omfattende studie fra Københavns Universitet har forskere påvist, at patienter med galdevejskræft kan inddeles i fire hovedgrupper, som hver bør tilbydes forskellige typer kemoterapi. Studiet kan være første skridt på vejen imod godkendt præcisionsbehandling til patienter med den på nuværende tidspunkt uhelbredelige cancertype. Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelse.

»Studiet er spændende, fordi resultaterne er så signifikante. Vi har undersøgt tumorvævet fra næsten 500 kræftpatienter og vores undersøgelser viser, at der baseret på arvemassen er tale om fire overordnede typer af denne kræftform, som hver især er sårbare over for forskellige typer kemoterapeutika,« siger Jesper Andersen, gruppeleder, BRIC, i en kommentar i pressemeddelelsen.

I laboratoriet har forskergruppen udsat sygdomsmodeller af de fire patientgrupper for mere end 500 forskellige kemopræparater, som i dag enten anvendes til behandling af andre sygdomme eller er i sidste stadie inden godkendelse ved lægemiddelsstyrelsen.

Deres tests viser, at de forskellige sygdomstyper responderer på forskellige præparater, og at patienterne derfor klinisk bør behandles adskilt. Næste skridt vil være at indlede samarbejde med kliniske partnere om at iværksætte forsøg med præcisionsbehandling.

Forskningschef i Kræftens Bekæmpelse Mef Christina Nilbert ser positivt på de nye resultater:

»Som læge har jeg behandlet mange patienter med denne sygdom, og jeg ved hvor vanskeligt det er, fordi disse tumorer ikke er særlig sårbare over for kemoterapi. De nye resultater er meget relevante og åbner døren for præcisionsbehandling for patienter med galdevejskræft. (…)« siger Mef Christina Nilbert, forskningschef i Kræftens Bekæmpelse i pressemeddelelsen.

Hepatology 2017: Genomic Perturbations Reveal Distinct Regulatory Networks in Intrahepatic Cholangiocarcinoma