Magtens spil er noget gøgl

Henrik Villadsen er ved at bygge Sjællands Universitetshospital op fysisk og organisatorisk, og opgaven trigger legobarnet og entreprenøren i ham. Han er en smule mere læge end økonom, og han hader middelmådighed. Villadsen ansætter gerne fandenivoldske personer, som kan hjælpe med at skabe en ny kultur og et tillokkende fagligt miljø. Selv vil han helst være den usynlige hånd, for han gider ikke magtens klassiske spil.