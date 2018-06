Sir Fix-a-lot

Jakob Kjellberg har hænderne godt skruet på og sætter en ære i at få tingene til at fungere. Om det er på ødegården i Skåne eller i et sundhedsøkonomisk projekt, som skal løses inden for givne rammer. Han rummer en vis portion anarkisme og orker ikke de lange, seje processer. Han vil hellere ud og formidle.