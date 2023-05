Over 3.000 sundhedsprofiler fra hele verden mødes i disse dage til konferencen ‘International Forum on Quality and Safety in Healthcare’, der afholdes i Bella Centret, København. I løbet af konferencens tre dage fra 15.-17. maj bliver der diskuteret emner som patientsikkerhed, bæredygtighed og genopretning efter coronapandemien. På programmet er blandt andre talere som Kedar Mate, direktør for Institute for Healtcare Improvement, Annemarie Zacho-Broe, Regionsdirektør i Region Sjælland og Anna Cecilie Frellsen, administrerende direktør for Maternity Foundation. Dagens Medicin er til...