Jurist i det præhospitale beredskab i Region Hovedstaden måtte søge aktindsigt for at få afklaret, at afgørelse i klagesag omkring et meningitisdødsfald var truffet af en kontorchef, der er speciallæge i samfundsmedicin.

Det vakte undren i ledelsen af det præhospitale akutberedskab i Region Hovedstaden, da det blev klart hvem i Styrelsen for Patientsikkerhed, der havde lavet den endelige vurdering af beredskabets indsats i forbindelse med et af de meget omtalte meningitisdødsfald i regionen.

For hvorfor havde Styrelsen for Patientsikkerhed valgt at lade en speciallæge i samfundsmedicin, frem for en sagkyndig speciallæge med relevant klinisk erfaring, vurdere en klagesag over det sundhedsfaglige forløb i forbindelse med den præhospitale indsats, spørger Peter Berlac. Han har i sin rolle som lægefaglig chef for Region Hovedstadens Akutberedskab været involveret i forbindelse med en klagesag, som opstod i forlængelse af dødsfaldet i januar 2016. Klagesagen vedrørte det præhospitale beredskabs- og en konkret akutlæges sundhedsfaglige indsats i forløbet.

Styrelsen for Patientsikkerhed afsagde sin endelige afgørelse i sagen i november 2017, men det var først efter at have søgt aktindsigt i sagen, at ledelsen i Akutberedskabet blev klar over, at styrelsens endelige afgørelse var forfattet af en kontorchef i styrelsen, der har en baggrund som speciallæge i samfundsmedicin.

Sagen bør genoptages

Netop af den årsag har det præhospitale akutberedskab i Region Hovedstaden i slutningen af januar måned bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at genoptage sagen, fortæller Peter Berlac.

»Basalt set undrer vi os over, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke inddrager relevante sagkyndige speciallæger i vurderingen af klagesagen. Vores bevæggrund for at bede om en genoptagelse af sagen er, at den er vurderet af en speciallæge i samfundsmedicin. Vi mener, at sagen bør vurderes af en sagkyndig med en relevant specialebaggrund – f.eks. en infektionsmediciner,« siger Peter Berlac.

Han mener, at styrelsen allerede i april 2017 havde chancen for at vælge en sagkyndig med relevant baggrund.

»Klagesagen blev oprindelig rejst medio 2016, og i januar 2017 fik vi besked fra styrelsen om, at en sagkyndig pædiater ikke havde fundet anledning til kritik af vores indsats. Men i april fik vi besked fra styrelsen om, at den anden part havde anmodet om en genoptagelse af sagen, fordi man ikke var tilfreds med, at forløbet var blevet vurderet af en pædiater. Det er dog først nu, vi er blevet klar over, at to andre sagkyndige, en anæstesiolog og en almen mediciner, afgav vurderinger i genoptagelsessagen, men at styrelsen valgte at se bort fra disse, og at kontorchefen derefter valgte selv at afgive sagkyndig vurdering i sagen,« siger Peter Berlac.

Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst Region Hovedstadens Akutberedskab om, at sagen er sendt til faglig vurdering i Retslægerådet.

