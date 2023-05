Lyt i stedet for at forklare: Kontraintuitivt emne fyldte på international sundhedskonference i København

Konferencen ‘International Forum on Quality and Safety in Healthcare’ er netop slut. Her har sundhedsprofiler fra hele verden over tre dage været samlet i Bella Centeret i København for at diskutere kvalitet og sikkerhed i sundhedsvæsenet, og særligt ét emne var populært.