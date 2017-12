Vicesygehusdirektør savner bedre advarsler ved tilbagetrækning af medicin

I forbindelse med tilbagetrækning af et parti Pamol, kritiserer vicesygehusdirektør Beth Lilja, at meldingen kom på mail efter normal lukketid.

Først torsdag aften 16. februar fik Sygehus Køge og Roskilde besked om, at et parti Pamol skulle tilbagetrækkes. Og den besked fik de via pressen. Det fortæller vicesygehusdirektør Beth Lilja, som kritiserer, at beskeden om tilbagetrækning af medicin ikke skal komme på mail efter kl 17. »Vi vil foretrække, at vi fik en telefonopringning, når beskeden kommer […]