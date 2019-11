Vicedirektør: Vi sender mere end hver fjerde psykiatriske henvisning retur

Praktiserende læger fremhæver psykiatrien som et område, det er særligt vanskeligt at henvise til. Vicedirektør i psykiatriledelsen i Region Sjælland er ikke overrasket. »Vi har været nødt til at fokusere vores indsats.«

I sidste uge kunne man her i spalterne læse om en kritisk formand for PLO-Sjælland, Ulrik Hesislev, der mener, at hospitalerne i regionen afviser alt for mange henvisninger fra almen praksis. Psykiatrien blev i den forbindelse fremhævet af lægeformanden, og det er han ikke alene om. I en efterfølgende rundspørge, som PLO har foretaget blandt […]