44 organisationer er enige: Her skal psykiatrien løftes

Behandlingspsykiatrien og mulighederne for psykiatrisk forskning er 2 af de områder, som 44 organisationer på tværs af psykiatrien ønsker styrket. Anbefalingerne har de sendt til både sundhedsministeren og socialministeren forud for arbejdet med den kommende psykiatriplan.

44 organisationer på tværs af psykiatrien er gået sammen om anbefalinger til 8 løft af psykiatriområdet. Anbefalingerne går bl.a. på et løft af socialpsykiatrien, behandlingspsykiatrien og mulighederne for psykiatrisk forskning.

De 44 organisationer tæller bl.a. Danske Regioner, Overlægeforeningen og Yngre Læger, og anbefalingerne er lavet som et forslag til, hvad den kommende ti-årige psykiatriplan bør indeholde.

»Psykiatrien har i mange år været nødlidende. Der mangler psykiatere, der mangler tid til den enkelte patient, og der mangler forskning på området. Og så oplever vi alt for tit, at patienter i psykiatrien falder ned mellem flere forskellige systemer, der ikke altid er gode nok til at samarbejde. Netop derfor er det så stærkt, at det er 44 organisationer, der alle ved noget forskelligt om psykiatrien, der står sammen om disse anbefalinger,« siger Helga Schultz, formand for Yngre Læger, i en pressemeddelelse.

Anbefalingerne er netop blevet afleveret til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) og social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

De to ministre takker begge på Twitter for de otte anbefalinger.

»Jeg ser frem til samarbejdet om at forbedre indsatsen (for) alle mennesker, der er ramt af psykisk sygdom og deres pårørende,« skriver Magnus Heunicke.

De 44 organisationer skal dog væbne sig med lidt mere tålmodighed, før de kan forvente en psykiatriplan. Torsdag i sidste uge mødtes de politiske partiers sundheds- og psykiatriordførere til et møde i Sundhedsministeriet, hvor de præsenterede deres mærkesager for Sundhedsstyrelsen, som vil tage dem med i arbejdet med en statusrapport for området, skriver Altinget. Rapporten forventes at være færdig i begyndelsen af 2021, og først derefter går de politiske forhandlinger i gang.