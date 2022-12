Migrænedebat: Mine kollegaer har misforstået to væsentlige pointer

Mine kollegaer fra DNO skriver, at migræne er en folkesygdom, der skal behandles i det nære sundhedsvæsen. Det er jeg helt enig i, og jeg takker DNO for at have taget emnet op. Men jeg undrer mig over misforståelsen af vigtige pointer, skriver Faisal Mohammad Amin, formand for Dansk Hovedpineselskab i et svar på et debatindlæg.