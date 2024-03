Når en person oplever et hovedtraume, er der risiko for, at hjernen svulmer op i det, der kaldes for et hjerneødem. Faktisk er hjerneødem den ledende dødsårsag blandt unge mænd. Alligevel har læger gået til patientgruppen på stort set samme måde siden 1950’erne og forsøger at fjerne noget af væsken i hjernen ved at give patienten mannitol eller koncentrereret saltvand eller ved at skære et hul i kraniet for at lette trykket. Nu viser et nyt studie, hvad der præcis...