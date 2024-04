Gennem århundreder har mennesker med migræne forsøgt alt muligt for at få migrænen til at gå væk. I dag griber de fleste ud efter målrettet medicin, men der findes også dem, der kigger mod alternative behandlinger. En af disse alternative behandlinger er blodtapning, som efter sigende kan hjælpe på migræne og hovedpine generelt. Det kan forskere dog ikke finde bevis for i et nyt stort studie med over én mio. danskere. Forskerne har undersøgt for sammenhænge mellem bloddonation og migræne...