For et år siden blev svenskeren Thomas Matsson den første i verden til at modtage en ny og revolutionerende stamcelleterapi, som svenske og danske forskere i samarbejde har udviklet. Thomas Matsson lider af Parkinsons sygdom og har i 17 år levet med sygdommen, der langsomt forværrede hans helbred. Til de svenske medier har Thomas Matsson selv beskrevet, at livet med Parkinsons sygdom er som at forsøge at gå gennem sirup. Alt det var som sagt hverdagen for et år siden...