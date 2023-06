Selv om der findes flere nye typer kostbar migrænemedicin, som kan hjælpe mange af de hårdest ramte migrænepatienter, er adgangen til disse præparater i dag stærkt begrænset. Men det kan muligvis være på vej til at blive ændret.

I et notat fra 2023 vurderer Sundhedsstyrelsen nemlig, at både migrænebehandling med Botox (botulinumtoksin) og behandling med de såkaldte CGRP-antistofpræparater trygt kan udføres af privatpraktiserende neurologer. Hvilket i notatet udtrykkes således: »Sundhedsstyrelsen vurderer, at behandling med Botox og CGRP-antistoffer er ligestillede og kan varetages på hovedfunktionsniveau i neurologi.«

Og det er nye toner. For hidtil har denne medicin udelukkende kunnet udskrives via de offentlige hovedpinecentre, som findes på neurologiske afdelinger på en række af landets sygehuse. Får man som migrænepatient på denne baggrund ordineret en af disse behandlingsformer, betaler regionen, hospitalet og den neurologiske afdeling hele regningen. Hvis patienten skulle betale det fulde beløb, kunne det koste vedkommende op mod 50.000 kr. om året. Mange migrænepatienter, som kunne have gavn af Botox eller CGRP-antistoffer, kan imidlertid ikke få dem – fordi der kan være årelang ventetid på at komme til på hovedpinecentrene.

»Sundhedsstyrelsens vurdering er et meget positivt signal, når det gælder om at øge indsatsen i forhold til de omkring 40.000-50.000 danskere med kronisk migræne, som ikke i tilstrækkelig grad kan hjælpes med de traditionelle midler – og stadig venter på en løsning. Nu må der så hurtigt som muligt indledes forhandlinger med især Danske Regioner om at indføre samme prisaftale for Botox- og CGRP-behandlinger i privat regi, som når de udføres på hospitalernes hovedpinecentre. Og vi vil presse på for at de forhandlinger snarest går i gang,« siger Stephen W. Pedersen. Han er speciallæge i neurologi og formand for Danske Nervelægers Organisation (DNO), der repræsenterer de cirka 40 privatpraktiserende neurologer i Danmark.

Stephen W. Pedersen vurderer, at han og de andre privatpraktiserende neurologer realistisk set hver vil kunne udrede og behandle op til 100-125 kroniske migrænepatienter med Botox eller CGRP-præparater om året:

»Det svarer til, at ventelisten til disse behandlinger på de offentlige hovedpineklinikker år for år kan reduceres med 4.000-5.000 patienter, og det vil ret hurtigt kunne mærkes,« siger han.

»Fantastisk god idé«

Ideen med at inddrage privatpraktiserende neurologer i behandlingen af kroniske migrænepatienter ved hjælp af CGRP-antistoffer og Botox »er fantastisk god, og på sigt uundgåelig,« siger Faisal Mohammad Amin, der er formand for det faglige forum Dansk Hovedpine Selskab:

»Så kan de privatpraktiserende neurologer tage fra og dermed reducere ventelisterne på de offentlige hovedpinecentre. Hvis patienterne vel at mærke kan få udleveret CGRP-antistofferne og Botox på samme vilkår, som når denne medicin anvendes i offentligt regi. Det er en vigtig pointe.«

En anden fordel ved at inddrage de privatpraktiserende neurologer i migrænebehandlingen med CGRP-antistoffer og Botox handler om:

»At de personalemæssige ressourcer, som på denne måde bliver frigivet på de offentlige hovedpinecentre, også vil kunne komme behandlingen af patienter med andre typer hovedpine end migræne til gode,« siger Faisal Mohammad Amin.

Stephen W. Pedersen vurderer, at forhandlingerne om, hvordan de privatpraktiserende neurologer kan iværksætte de nye migrænebehandlinger med Botox og CGRP – og ikke mindst spørgsmålet om udleveringsaftalerne – kan gå i gang i begyndelsen af efteråret.