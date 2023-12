Et nyt studie fra Italien viser, at personer, der har for eksempel angst eller OCD, i mindre grad har effekt af behandling med CGRP monoklonale antistoffer for migræne. Forskningsresultatet er blevet præsenteret på den årlige European Headache Congress (EHC). Ifølge en af forskerne bag studiet kan resultatet få betydning for tilgangen til en gruppe patienter, der formentlig ikke vil have gavn eller lige så meget gavn af denne nye type behandling som andre. »Ligesom med biologiske faktorer er vi nødt...