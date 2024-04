Migræne er en af de mest udbredte hovedpinesygdomme, og hos omkring en tredjedel af personer med migræne kommer et anfald af migræne med et forvarsel i form af det, som kaldes for aura. Aura kan komme til udtryk som føleforstyrrelser, men hos næsten alle er det første symptom synsforstyrrelser i form af for eksempel flimmer, farver og mønstre, der gradvist udvikler sig over minutter og derefter forsvinder. Lægen bruger blandt andet patientens beskrivelse af disse mønstre og farver til at...