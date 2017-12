Vejle opretter palliativt center til tarmkræftpatienter

Vejle Sygehus har som det første hospital i landet etableret et Center for Palliativ Kirurgi. Palliative operationer højner patienters livskvalitet og kan spare mange indlæggelser, forklarer overlæge.

For at give patienter med uhelbredelig kræft en så god livskvalitet som muligt, vil man på Vejle Sygehus fremover tilbyde en operation for tarmslyng langt tidligere end hidtil. Derfor har sygehuset i efteråret oprettet et Center for Palliativ Kirurgi, hvor man planlagt vil operere patienter med kræft i tarmen eller med spredning til bughulen for […]