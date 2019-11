Utilsigtede hændelser hober sig op på Rigets patologiafdeling

Fejl på Rigshospitalets patologiafdeling - hvor prøver er forbyttet, sammenblandet eller bortkommet - har haft alvorlige konsekvenser for patienterne. Lægerne har forgæves forsøgt at få klinikledelse og centerledelse til at tage hånd om problemerne. Vi har styr på det, siger ledelsen.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

I foråret fik en patient på Rigshospitalet bortopereret et raskt organ. Det skyldtes en fejl på hospitalets patologiafdeling, hvor en prøve fra organet blev forurenet af kræftvæv fra en anden patients prøve. Det bekræfter flere kilder over for Dagens Medicin. Selv om sådanne fejl – utilsigtede hændelser (UTH) – selvsagt er umulige at undgå på […]