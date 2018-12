Rigshospitalet udbetaler merarbejdstimer til overlæger i strid med overenskomst

Honorering af overarbejde og manglende dokumentation heraf får Rigsrevisionen til at rette skarp kritik mod Rigshospitalet for at bryde overenskomsten.

På Rigshospitalet honoreres overlæger for merarbejdstimer til trods for, at de ikke automatisk er berettiget til honorering heraf. Rigsrevisionen kritiserer i sin beretning for lønrevisionen 2017 ledelsen på Rigshospitalet for at bryde overenskomsten og for ikke at kunne dokumentere honoreringen. »Det er en kritik, vi har taget til efterretning og arbejder på at løse med […]