26-årig mor er levende donor for leversyg baby

I erkendelse af at det er alt for svært at finde hjernedøde donorer til helt små kritisk syge børn med svær galdevejsatresi, har Rigshospitalet genoptaget programmet med levende donorer. Dagens Medicin har fulgt 14 måneder gamle Cleos transplantation. Hun er nummer to i Danmark, som får doneret et stykke lever af sin mor.