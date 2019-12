Regionsformand retter kikkerten mod problemer på Rigshospitalet

Alvorlige fejl på Rigshospitalets patologiafdeling får nu formanden for Region Hovedstaden til at holde ekstra øje med hospitalets direktion.

Selv om læger på Rigshospitalets patologiafdeling igennem længere tid har forsøgt at råbe hospitalsledelsen op, har der vist sig et usundt arbejdsmiljø med påbud fra Arbejdstilsynet til følge og ikke mindst flere eksempler på alvorlige patientsikkerhedsmæssige fejl. Nu går formanden for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), ind i sagen og lover at holde øje […]