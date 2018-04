Urologer jagter den bedste behandling til barnløse mænd

Som de første i verden udfører Herlev og Gentofte Hospital et randomiseret kirurgisk studie, der sammenligner to metoder til at udtage sædceller fra mænd, som mangler dem i sædvæsken. Globalt har den ene metode fremgang, og formålet med studiet er at afklare, om denne metode med størst sandsynlighed hjælper mændene til at blive biologiske fædre.

Professor Dana Ohl fører med rutineret hånd nålen ned gennem huden. Først i patientens højre testikel og efterfølgende i den venstre. Patienten på operationslejet er ung – og bortset fra problemer med fertiliteten fejler han ingenting. Dana Ohl laver flere passager i vævet for at sikre sig, at han får udtaget vævsprøver fra så mange områder i testiklerne som muligt. For selvom hans sædvæske ikke indeholder sædceller, kan sædrørene alligevel ’gemme’ på små områder med sædceller – og det er dem, Dana Ohl håber at finde. Den amerikanske professor er holdt op med at tælle, men en af hans kolleger fra Department of Urology på University of Michigan konkluderede for nylig, at han sædvanligvis når at bevæge nålen rundt i vævet over 120 gange på de få minutter, proceduren varer. Jo flere passager, des større chance for at ramme områder med sædceller, lyder rationalet.

Dana Ohl besøger urologisk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital hver anden måned for at bistå læge og ph.d-studerende Christian Fuglesang Jensen med den kirurgiske udtagning af sædceller fra testiklerne på mænd uden sædceller i sædvæsken. Nåleaspiration er en ud af de to metoder, som urologerne på Herlev og Gentofte Hospital i dag anvender til at udtage sædceller. Den anden metode er mikrodissektion, hvor testiklerne åbnes, så det testikulære væv blotlægges og kirurgerne i et operationsmikroskop kan lede efter områder med sædceller. Siden slutningen af 1990’erne har sidstnævnte metode flere steder i verden været det foretrukne førstevalg – og det til trods for, at der aldrig har været gennemført et randomiseret studie, som kan dokumentere, at mikrodissektion er en mere effektiv metode til at høste sædceller, end nåleaspiration er.

Så længe vi ikke har robust evidens for, at mikrodissektion har bedre effekt end nåleaspiration, så ser vi ikke, at denne metode bør være førstevalg. Christian Fuglesang Jensen, læge, Herlev og Gentofte Hospital

»Antagelsen lyder, at nåleaspiration har lavere succesrate end mikrodissektion, da kirurgen ikke kan se det væv, han arbejder i. ‘Nålen stikker i blinde’, lyder det. Den antagelse er imidlertid aldrig blevet efterprøvet videnskabeligt. Nåleaspiration er meget simpel at udføre og muligvis et mere skånsomt indgreb, som patienterne ikke har varige mén efter. Det taler for et randomiseret studie af de to metoder,« siger professor Dana Ohl, der til daglig er ansat på Department of Urology på University of Michigan, hvor han de sidste tyve år har opereret mænd med fertilitetsproblemer.

Den eksisterende litteratur på området konkluderer, at succesraten for mikrodissektion er højere end nåleaspiration, 50 pct. chance for succes versus 30 pct. Dana Ohl betvivler imidlertid kvaliteten af disse data, da de ikke stammer fra et randomiseret studie, hvor patienterne har været inkluderet efter de samme inklusionskriterier.

De første i verden

Christian Fuglesang Jensen deler Dana Ohls opfattelse. De to læger har – siden Christian Fuglesang Jensen under medicinstudiet opholdt sig syv måneder på Universitetshospitalet i Michigan – diskuteret muligheden for at opsætte et randomiseret studie i Danmark. I USA støder visionen nemlig ind i en økonomisk udfordring: En nåleaspiration er prissat til omkring 500 dollars svarende til ca. 3.000 danske kr., mens en mikrodissektion koster omkring 8.000 dollars svarende til ca. 48.000 danske kr. I det amerikanske sundhedssystem, hvor patienterne hiver størstedelen af udgifterne til sundhedsydelser op af egen lomme, er det ganske enkelt ikke muligt at randomisere patienter til to ydelser med en prisforskel i omegnen af 45.000 danske kr.

Sidste år blev studiedesignet godkendt i Danmark, og som de første i verden udfører urologisk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital med assistance fra Universitetshospitalet i Michigan således et randomiseret studie, der sammenligner effekt og sikkerhed ved nåleaspiration og mikrodissektion. Studiet er finansieret og muliggjort af organisationen ReproUnion, som er et EU-støttet samarbejde mellem 16 centre i Øresundsregionen.

Få erfaringer

Mikrodissektion er et forholdsvis nyt tilbud i Skandinavien. Indtil for nylig er proceduren kun blevet udført få gange i Danmark og Sverige, og de skandinaviske urologer har derfor endnu ikke så mange erfaringer med effekten af indgrebet. Dog har professor Jens Sønksen fra urologisk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital udført proceduren ca. 15 gange siden 2006, og Christian Fuglesang Jensen og Dana Ohl har tidligere opereret få patienter. Nogle af de opererede patienter er efterfølgende blevet biologiske fædre.

»Ud fra de godt 20 patienter, vi har opereret indtil nu i forbindelse med studiet, er det for tidligt at sige noget meningsfuldt om effekten af metoderne. Men vores hypotese er, at det er en ret lille gruppe mænd, som vil have mere gavn af mikrodissektion end nåleaspiration. Det baserer vi bl.a. på vores tidligere studie, som har vist, at det kun i 11 pct. af tilfældene lykkedes at finde sædceller ved mikrodissektion hos mænd, der tidligere havde fået lavet nåle-aspiration uden udbytte. Det er en meget lav succesrate, indgrebets størrelse, omkostninger og pris taget i betragtning,« siger Christian Fuglesang Jensen.

Studiet skal efter planen inkludere 110 patienter fra Herlev og Gentofte Hospital, Holbæk Sygehus, Rigshospitalet og Skåne Universitetshospital. Patienten, der ligger på operationslejet i dag, er patient 22 i studiet. For at blive inkluderet i studiet er det bl.a. et krav, at mændene ikke har haft sædceller i to på hinanden følgende sædprøver, samt at deres testikler er under en vis størrelse. Testiklers størrelse er hovedsageligt defineret af sædproduktionen. Hos mænd med testikler over 15 milliliter er manglen på sædceller i sædvæsken således generelt ikke udtryk for problemer med sædcelleproduktionen, men derimod udtryk for obstruktioner, f.eks. manglende sædledere. Hos ca. 40 pct. af infertile mænd uden sædceller i sædvæsken er obstruktioner årsagen. Desuden er mænd med visse gen- og kromo-somfejl ekskluderet fra studiet.

»Vi ekskluderer f.eks. patienter med Klinefelters syndrom. De er født med et ekstra X-kromosom, hvilket betyder, at testiklerne er meget små – helt ned til en milliliter, mens deres sædproduktion i nogle tilfælde kan være normal. I praksis gør det, at vi ikke kan udtage biopsier med en nål, så her vurderer vi, at mikrodissektion altid er at foretrække,« siger Christian Fuglesang Jensen.

To indgreb samme dag

Laboranten kigger op fra mikroskopet og ryster på hovedet. Ingen af de vævsprøver, som Dana Ohl har udtaget fra patienten, indeholder umiddelbart sædceller. Vævsprøverne sendes efterfølgende til grundigere analyse på afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet, men for nu er laborantens hovedrysten tegn til, at der skal gøres klar til en ny procedure på operationsstuen. For i de tilfælde, hvor det ikke lykkes at finde sædceller hos de mænd, der er randomiseret til en nåleaspiration, efterfølges indgrebet af mikrodissektion for at sikre, at de har fået al den hjælp, det er muligt at tilbyde til mænd i deres situation.

Fordelen ved mikrodissektion er, at vi har bedre chance for at identificere områder med sædceller Christian Fuglesang Jensen, læge, Herlev og Gentofte Hospital

Da Dana Ohl og Christian Fuglesang Jensen åbner patientens testikler, er de fyldt med arvæv. Manden er født med testiklerne oppe i maven og blev derfor som barn opereret to gange. Det kan være forklaring på hans infertilitet. Det er snarere undtagelsen end reglen, at urologerne kan give en valid forklaring på årsagen til mænds infertilitet. Hos to ud af tre patienter er årsagen ukendt – sandsynligvis en kombination af genetiske og miljømæssige faktorer.

Uden for studieregi udføres en nåleaspiration under lokalbedøvelse. Indgrebet tager ti minutter, og patienten kan forlade operationslejet med så få smerter, at de kan håndteres med en Panodil-kur på to til fem dage. De mænd, der randomiseres til nåleaspiration i studiet, er imidlertid i fuld narkose, da urologerne skal kunne fortsætte direkte til mikrodissektion, hvis vævsprøverne er negative.

»Nåleaspirationen er et skånsomt indgreb med meget lille risiko for bivirkninger. Et studie fra Michigan viste, at kun fire ud af 267 oplevede blødninger – og ingen af alvorlig karakter. At metoden er så simpel og tolerabel, taler for at anvende den som førstevalg. Finder vi sædceller ved nåleaspiration, er der ikke grund til at trække patienten gennem det store og krævende indgreb, som en mikrodissektion er,« siger Dana Ohl.

Stort setup

Mikrodissektion kræver et stort setup med tilstedeværelse af flere operationssygeplejersker, en narkosesygeplejerske og to kirurger med erfaring i den operative teknik. Derudover er et tæt samarbejde med de bioanalytikere, der skal være klar til at analysere vævsprøverne umiddelbart efter indgrebet, nødvendigt.

ReproUnion vil overvinde infertilitet ReproUnion er et samarbejde mellem 16 centre i Skåne, Region Sjælland og Hovedstaden finansieret af EU (EU Interreg V).

Samarbejdsorganisationen har det som sit overordnede mål at være førende i verden i forhold til at overvinde infertilitet samt uddanne og oplyse befolkningen om fertilitetsproblemer.

ReproUnion arbejder for at styrke forskning i infertilitet. Desuden er det visionen at oprette et multidisciplinært center i Øresundsregionen, som bl.a. skal beskæftige sig med behandling og forebyggelse af infertilitet.

ReproUnion blev oprettet i 2016. Før det varetog samarbejdsorganisationen ReproHigh nogle tilsvarende opgaver.

Dana Ohl har udført mikrodissektioner alene, men foretrækker at være to sæt kirurghænder og to sæt kirurgøjne til stede på operationsstuen. Når testiklen er åbnet, inspiceres det blotlagte væv i et operationsmikroskop. Sædcellerne er ikke altid helt lette at identificere, så her er det ekstra sæt øjne et fortrin. Desuden er det en fordel, at den ene kirurg kan holde testiklen på plads, mens den anden udtager vævsprøver fra de områder, som ser ud til at gemme på sædceller.

»Fordelen ved mikrodissektion er, at vi har bedre chance for at identificere områder med sædceller og lettere kan manøvrere uden om blodkar i vævet. Men om disse fordele kan opveje de ulemper, der er ved at skulle foretage et stort indgreb i fuld narkose, er vi usikre på. Den store prismæssige forskel på metoderne er også værd at have in mente,« siger Christian Fuglesang Jensen og tilføjer:

»Så længe vi ikke har robust evidens for, at mikrodissektion har bedre effekt end nåleaspiration, så ser vi ikke, at denne metode bør være førstevalg til andre end mænd med Klinefelters syndrom. Men resultaterne af studiet må vise, om min hypotese holder stik.«

Laboranten ryster atter på hovedet. Heller ikke det væv, kirurgerne har udtaget ved mikrodissektion, lader til at indeholde sædceller. Beskeden kommer ikke bag på Dana Ohl eller Christian Fuglesang Jensen. De så ikke noget i mikroskopet, som indikerede, at patienten havde sædproduktion. Allerede i morgen har afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet prøvesvarene klar, som kan af- eller bekræfte de indledende analyser af vævet.

Udtagning af sædceller ved enten mikrodissektion eller nåleaspiration er den sidste chance, infertile mænd har for at blive biologiske fædre til et barn. Hvis vævsprøverne indeholder sædceller, afhænger mændenes chance for biologisk faderskab af deres partners fertilitet. Er kvinden ung og fertil, er chancen for graviditet ca. 30 pct., som i en normal menstruationscyklus.